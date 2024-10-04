Жителя Ставропольского края обвиняют в двойном убийстве в Сочи

В отношении жителя Ставропольского края в Сочи возбудили уголовное дело. Приезжего подозревают в убийстве двух сочинцев, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, в четверг, 3 октября, 33-летний турист вместе со своим знакомым употребляли спиртные напитки на улице Возрождения в Сочи. Позднее между знакомыми возник конфликт. Причиной ссоры стали знаки внимания, которые сочинец оказывал жене подозреваемого.

Обвиняемый несколько раз ударил ножом местного жителя в шею. Сочинец скончался на месте. После этого фигурант дела скрылся с места происшествия и, как выяснили следователи, направился к своей знакомой.

Квартира сочинки находилась на улице Лесной. Между знакомыми также произошел конфликт, в ходе которого турист ударил жертву в область шеи и тела. Жительница Сочи скончалась до приезда скорой помощи.

Подозреваемый попытался скрыться от полицейских и выпрыгнул в окно. Фигурант уголовное дела остался жив. Сейчас обвиняемый находится под охраной в больнице.

Следователи Кубани занимаются сбором доказательств. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз.

«Ъ-Сочи» писал, что электросамокатчик сбил маленькую девочку в Сочи. Личность нарушителя, который скрылся с места происшествия после наезда, сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Мария Удовик