Следователи Сочи разыскивают сбившего девочку электросамокатчика

В Сочи начали расследование инцидента, в котором на несовершеннолетнюю наехал электросамокатчик. Личность фигуранта пока не установили, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сегодня днем, 3 октября, в социальных сетях появились сообщения о том, что на улице Донской неизвестный мужчина на электросамокате наехал на несовершеннолетнюю. Нарушитель покинул место происшествия.

По указанию руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Сейчас следствие проводит необходимые действия для установления личности водителя самоката. Господин Маслов поручил установить все детали происшествия.

Мария Удовик