В выходные более 10 автобусов изменят маршрут из-за фестиваля в Сириусе

В Сириусе пройдет триатлонный фестиваль, из-за которого 11 автобусов изменят маршрут. Корректировка произойдет 5 и 6 октября, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

В выходные маршруты автобусов №517, 533, 535, 535, 539, 550, 551, 554, 555, 557 и 560 будут скорректированы. Автобус №517 не будет делать остановки на улице Диброва и у отелей «Русский Дом» и «Бридж». Автобус №535, в свою очередь, будет делать остановки на вокзале Олимпийского парка, у рынка «Мишутка» и в торговом центре «Новый век», после чего продолжит движение по привычному маршруту.

Обратные остановки также будут исключены. Полное расписание движения автобусов доступно на официальном сайте администрации курорта.

«Ъ-Сочи» писал, с 1 октября по 14 декабря в Сочи временно изменили расписание пригородных поездов. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки, учитывая вынужденные корректировки графика.

Мария Удовик