Расписание пригородных поездов временно изменили в Сочи

В связи с техническими работами с 1 октября по 14 декабря 2024 года отменяются остановки пригородных поездов на нескольких остановочных пунктах в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 1 октября по 14 декабря на остановочных пунктах «Уч-Дере», «Мамедова Щель» и «Спутник» прекратятся остановки пригородного поезда №6814. Железнодорожный состав отправляется со станции Имеретинский Курорт в 21:32 и прибывает на станцию Туапсе в 00:53.

Со 2 октября по 14 декабря также отменяются остановки для пригородного поезда №6831 на остановках «Мамедова Щель», «Спутник». Транспорт отправляется из Туапсе в 07:36 и прибывает в Имеретинский Курорт в 11:38. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки, учитывая изменения в расписании.

«Ъ-Сочи» писал, что в связи с проведением Кубка генерального прокурора России по стрельбе из лука в Сириусе запустят дополнительные электропоезда. Из-за этого график других железнодорожных составов скорректируют.

Мария Удовик