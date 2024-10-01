Мотоциклист насмерть разбился в Сочи

В Центральном районе Сочи 1 октября произошло смертельное ДТП. Водитель мотоцикла не выжил после столкновения с автомобилем, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД города.

Во вторник утром в 03:31 на пересечении Курортного проспекта и улицы Воровского водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге. Двухколесный транспорт направлялся от Ривьеры к памятнику Михаила Архангела со скоростью 140 км/ч, уточнили очевидцы в соцсетях, от столкновения мотоциклиста отбросило на 20 м. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в машине скорой помощи.

Двумя днями ранее рядом с памятником в Сочи иномарка влетела в два фонарных столба и перевернулась на бок. В ДТП водитель серьезно не пострадал.

Мария Удовик