ФК «Уфа» сыграет с ярославским «Шинником» в пятом раунде Кубка России

Российский футбольный союз утвердил календарь пятого раунда (1/16 финала) «пути регионов» Кубка России по футболу. По итогам жеребьевки соперником ФК «Уфа» стала команда «Шинник» из Ярославля. Обе команды выступают в Первой лиге. Матч состоится 15 октября на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

В четвертом раунде Кубка России уфимцы по серии пенальти обыграли астраханский «Волгарь».

Параллельно «пути регионов» проходит групповой этап турнира, в котором на четыре группы разделены команды Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды, занявшие в группах первые и вторые места, автоматически выходят в четвертьфинал «верхней» сетки турнира.

В случае победы в пятом раунде «Уфа» выйдет в основной этап розыгрыша, где в «нижней сетке» встретится с одной из команд, занявшей третье место в своей группе. Кроме того, выход в шестой раунд позволит команде получить премию в размере 3 млн руб.

Идэль Гумеров