Двое сочинцев на «УАЗе» пострадали при падении машины с обрыва

В Сочи произошло ДТП в лесу. Двое местных жителей возвращались с лесной пасеки в поселок Лазаревское на «УАЗе», машина сорвалась с обрыва, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По данным ведомства, на одном из поворотов автомобиль съехал с проселочной дороги и упал с обрыва. У внедорожника могли отказать тормоза. Молодой пассажир получил ссадины и ушибы, а его отец не мог передвигаться из-за множественных повреждений. Юноша вернулся на пасеку и вызвал экстренные службы.

Спасатели на автомобиле повышенной проходимости добрались к месту происшествия. Чтобы безопасно эвакуировать 52-летнего травмированного сочинца, его уложили в носилки и крепко зафиксировали. При помощи альпинистского снаряжения мужчину подняли на дорогу и доставили к машине «скорой». Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали ушиб позвоночника и другие повреждения. Сын мужчины получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины и ушибы.

Ранее «Ъ-Сочи» рассказывал о ДТП в Лазаревском районе курорта. Здесь иномарка сбила женщину с коляской.

Вячеслав Рыжков