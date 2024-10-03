Иномарка сбила женщину с коляской на пешеходном переходе в Сочи

В четверг утром, 3 октября, в Лазаревском районе Сочи легковой автомобиль сбил женщину с коляской. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

По данным правоохранительных органов, в 08:15 на улице Центральной 60-летний водитель автомобиля «Лифан 215800» отвлекся от дороги и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем «Хендай Туксон». За рулем машины находился 46-летний водитель.

После удара «Хендай» продвинулся вперед и наехал на 34-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу с коляской, в которой находился ее двухмесячный ребенок. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

«Ъ-Сочи» писал, что грузовик и иномарка столкнули в Сочи. Автомобиль «Хонда» выехал на полосу встречного движения. В ДТП пострадали двое детей.

Мария Удовик