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Минсельхоз Башкирии потратит 19 млн рублей на участие в выставке «Золотая осень»

Министерство сельского хозяйства Башкирии заплатит из регионального бюджета 19,3 млн руб. московскому рекламному агентству «Хорда» для участия в агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024». Контракт опубликован на сайте госзакупок. Как следует из закупочной документации, компания является оператором мероприятия.

В указанную сумму вошли регистрационный взнос, предоставление выставочной площадки с мебелью и оборудованием, подключение стенда к водопроводу и электричеству, а также услуги кейтеринга.

Выставка «Золотая осень — 2024» пройдет в Москве с 9 по 12 октября на территории учебно-выставочного комплекса «Тимирязев центр», организатор — Минсельхоз России. В экспозиции мероприятия будут представлены достижения АПК регионов, сельхозтехника, продукты и услуги агробизнеса и сельскохозяйственные животные, говорится в описании мероприятия.

В прошлом году участие делегации Башкирии в «Золотой осени» обошлось в 7,1 млн руб., контракт также был заключен с агентством «Хорда».

ООО «Хорда» зарегистрировано в 2017 году, уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, совладельцами компании являются Карина Ковалева (40% уставного капитала), Максим Кобенко (34,5%) и Екатерина Заралиди (25,5%). В феврале этого года «Хорда» и минсельхоз Башкирии договорились об организации и проведении «Дней Башкортостана» на экспозиции министерства в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, цена контракта составила 5 млн руб. В 2023 году компания получила выручку 915 млн руб., чистая прибыль составила 71 млн руб.

Идэль Гумеров

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