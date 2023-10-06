Участие в «Золотой осени» обошлось минсельхозу Башкирии в 7 млн рублей

Министерство сельского хозяйства Башкирии заключило контракт на организацию своего участия в XXV российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2023». Выставка проходит в Москве с 4 по 7 октября. Стоимость договора составила 7,1 млн руб., источником финансирование выступил республиканский бюджет.

В стоимость услуг включили аренду выставочной площади (24 кв. м) за 5,7 млн руб., обустройство и декорирование стенда повышенной комфортности с презентационными и переговорными зонами, аренду мебели и оборудования за 444,7 тыс. руб., транспортные услуги за 514,7 тыс. руб. и кейтеринг за 500 тыс. руб.

Контракт заключен без проведения конкурсных процедур с московским ООО «Хорда». Компания была избрана Минсельхозом России в качестве оператора на оказание услуг по организации и проведению «Недели агропромышленного комплекса» и выставки «Золотая осень — 2023», следует из приведенного в материалах госзакупки письма ведомства.

ООО «Хорда» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Учредителем выступает Светлана Карелова. Компания ведет деятельность рекламного агентства. За 2022 год общество получило 91 тыс. руб. прибыли при выручке 3,2 млн руб.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте