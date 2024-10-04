На выходных в Свердловской области начнет холодать

В Свердловской области в выходные начнет холодать. Температура продолжит опускаться в первой половине следующей недели до отрицательных значений, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Днем пятницы в регионе будет еще достаточно тепло, умеренно-теплый воздух продолжит поступать с юго-западного направления — температура составит +14°..+19°. Антициклон окончательно сместился на восток, оставив после себя гребень повышенного атмосферного давления над Южным Уралом, его влияние определит погоду в южной части Свердловской области, в то время как ее северные районы области расположены в непосредственной близости от фронтальной зоны, проходящей через Северный Урал.

В Екатеринбурге в пятничный день ожидается +15°..+17°, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. В субботу ночью +1°, днем +13°, в воскресенье — ночью +8°, днем +11°.

В начале следующей недели, 7 октября, ночная температура установится на уровне +2°, дневная — на +11°, во вторник, 8 октября, ночью +5°, днем воздух прогреется до +14°, в среду ночью похолодает до +5°, днем до +7°, в четверг — ночью до -1°, днем до 0°.

Напомним, в Екатеринбурге максимальная температура воздуха была зафиксирована 9 сентября (+23,1°) — это самый низкий сентябрьский максимум с 2014 года. В целом в 2024 году сентябрь стал четвертым теплым месяцем после марта, апреля и июня. Средняя температура воздуха в сентябре составила +13°, что на 2,6° больше климатической нормы (+10,4°).

Ирина Пичурина