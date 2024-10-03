С начала 2024 года в Екатеринбурге выпало 108% нормы осадков

В Екатеринбурге с начала 2024 года выпало 429 мм осадков, что составляет 108% нормы. В сентябре выпало 13 мм осадков, что составляет 30% от нормы (44 мм). Как сообщил в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин, дефицит осадков в городе продолжается с первой половины августа.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Максимальная температура воздуха была зафиксирована 9 сентября (+23,1°). По словам господина Пулина, это самый низкий сентябрьский максимум с 2014 года. В целом в 2024 году сентябрь стал четвертым теплым месяцем после марта, апреля и июня.

В сентябре в уральской столице средняя температура воздуха составила +13°, что на 2,6° больше климатической нормы (+10,4°). Месяц занял четвертое место в списке самых теплых сентябрей за всю историю наблюдений после 1957 (+15,3°), 1861 (+13,8°) и 2023 (+13,5°) гг.

Полина Хабарова