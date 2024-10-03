В Чувашии иностранца осудили за организацию незаконного въезда мигрантов из Ирака

В Чувашии вынесен приговор 28-летнему гражданину Ирака, организовавшему незаконный въезд в Россию для пяти своих соотечественников. Он признан виновным по статье, касающейся организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

По данным следствия, в июле 2023 года иностранец за 75 тыс. руб. помог своим землякам незаконно попасть в Россию. Для этого он нашел колледж в Чебоксарах, подготовил документы для учебы и внес предоплату. Иностранцы получили приглашения и визы для поездки под предлогом учебы, однако учиться они не собирались и планировали выезд в страны ЕС через Беларусь.

Суд приговорил виновного к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Осужденный легально проживает в России и является студентом одного из местных учебных заведений.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

В Казани 40-летняя женщина приговорена к восьми месяцам колонии-поселения за фиктивную регистрацию 14 иностранных граждан.

Кроме того, в начале сентября прокуратура города направила в суд дело против 36-летнего предпринимателя, который за два года по поддельным документам зарегистрировал на миграционный учет 1453 иностранных гражданина. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Анар Зейналов