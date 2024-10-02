В Казани осудили женщину за фиктивную регистрацию 14 иностранцев

В Казани суд приговорил 40-летнюю местную жительницу к восьми месяцам колонии-поселения за фиктивную постановку на учет 14 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Прокуратура Кировского района поддержала обвинение, указав на то, что женщина, будучи владельцем квартиры, зарегистрировала иностранных граждан по месту жительства, не намереваясь предоставить им жилье для постоянного проживания. Она полностью признала свою вину.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В начале сентября прокуратура Казани направила в суд дело против 36-летнего предпринимателя, который за два года по поддельным документам поставил на миграционный учет 1453 иностранных гражданина. Ему грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

Анар Зейналов