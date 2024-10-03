Спасатели ликвидировали пожар на территории ИК-10 в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории ИК-10 в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, на площади 400 кв. м горела кровля здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре на улице Монтерской поступило в МЧС сегодня, 3 октября, в 18:29. В 19:18 он был локализован, а в 19:23 открытое горение ликвидировали. Во время пожара никто не пострадал. Сейчас проходит проливка и разборка сгоревших конструкций. К тушению были привлечены 14 единиц спецтехники и 46 человек личного состава.

Полина Хабарова