В Екатеринбурге произошел пожар в ИК-10 на Вторчермете

В Екатеринбурге произошло возгорание кровли исправительной колонии №10 (ИК-10 ) по ул. Монтерской в районе Вторчермета. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, в результате инцидента пострадавших нет.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают сотрудники МЧС с привлечением собственной техники. Площадь пожара не уточняется. В социальных сетях очевидцы сообщают, что весь район заволокло дымом.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарий в региональном МЧС.

Мария Шараева, Полина Хабарова