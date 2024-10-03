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Мотоциклы, которые планирует купить свердловское МОБ, передадут в ГИБДД

Шесть мотоциклов марки BMW, которые планирует купить министерство общественной безопасности Свердловской области, будут переданы в ГИБДД региона. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Транспорт будет использоваться для патрулирования, а также сопровождения VIP-кортежей при проведении деловых мероприятий, в том числе иностранных делегаций в период Международной промышленной выставки "Иннопром"»,— передают в ДИП слова представителей министерства.

Напомним, начальная стоимость контракта составляет 24,2 млн руб. Купить планируют BMW R 1250 GS Adventure (или эквивалент). Мотоциклы должны быть поставлены не позднее 28 ноября 2024 года.

Полина Хабарова

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