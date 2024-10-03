Свердловские чиновники планируют купить мотоциклы BMW на 24,2 млн рублей

Министерство общественной безопасности Свердловской области планирует купить шесть мотоциклов марки BMW. Как следует из данных сайта Госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 24,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Закупить планируется BMW R 1250 GS Adventure (или эквивалент). Согласно контракту, мотоциклы должны быть поставлены не позднее 28 ноября 2024 года. «Ъ-Урал» обратился в департамент информационной политики (ДИП) региона за комментариями, ответ ожидается.

В апреле стало известно, что правительство области закупит 10 новых машин на 66,4 млн руб. По данным ДИП, это связано с тем, что пробег почти четверти машин составляет около 1 млн км, а 22% легковушек уже проехали по 700 тыс. км.

Полина Хабарова