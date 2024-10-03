В Нижневартовске сбили двух детей на переходе

В Нижневартовске Ford Focus сбил двоих детей 13 и 7 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщили в Госавтоинспекции ХМАО — Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе в 7 утра сегодня, 3 октября. Несовершеннолетние не успели перейти дорогу на зеленый свет, и водитель Ford Focus не дал им закончить переход, двинувшись на разрешающий сигнал. Дети получили травмы.

Ранее на тюменской трассе в аварии с большегрузом погиб водитель рефрижератора. Предварительно установлено, что 60-летний водитель не выдержал оптимальную дистанцию и допустил столкновение.

Анна Капустина