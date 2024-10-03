На тюменской трассе в ДТП с большегрузом погиб водитель рефрижератора

В Тюменской области во время ДТП на 129 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск во время ДТП с большегрузом погиб водитель рефрижератора, сообщили в Госавтоинспекции региона.

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Авария произошла в Ярковском районе. По предварительной информации, 60-летний водитель рефрижератора не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля MAN и столкнулся с ним.

На данный момент движение в сторону Тобольска осуществляется по одной полосе, обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 29 сентября в Тюмени в результате ДТП погибли два человека в автомобиле Lada 2112: водитель и пассажир. По предварительным данным, 19-летний водитель при обгоне не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение.

Ирина Пичурина