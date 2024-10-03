Министр спорта: Алина Загитова могла запросить больше 75 млн рублей на новое шоу

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что фигуристка Алина Загитова могла запросить больший грант на новое ледовое шоу «Алые паруса», если того требует концепт выступления. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Наверное, можно заявиться и на большие деньги. Это же вопрос формата, нужно вникнуть в концепт. Может, это вообще стоит дороже»,— заявил Владимир Леонов.

10 августа Алина Загитова подала заявку на грант в размере почти 75 млн руб. на свое новое ледовое шоу «Алые паруса». Проект планируют реализовать с 15 января по 31 июля 2025 года в Санкт-Петербурге.

«То, что сейчас она претендует на новые гранты и новые возможности, это ее личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает»,— сообщил министр спорта республики.

Владимир Леонов допустил, что у Алины Загитовой может быть юношеский максимализм, но ледовое шоу в Казани все равно отработали.

Ранее в столице Татарстана прошло шоу «Хранители времени». Алина Загитова выступила его генеральным менеджером. На шоу поставили рекорд: в закрытом помещении на выступлении использовали 61 дрон.

Министр спорта Татарстана отметил, что шоу Алины Загитовой должен оценивать не он, а зрители. По его словам, практически каждое шоу собрало аншлаг.

Ранее «Хранителей времени» Светлана Краюшкина назвала статьи про шоу «шквалом мракобесия» и «профнепригодной журналистской чушью».

Диана Соловьёва