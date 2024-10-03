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Свердловский суд отказал в замене наказания торговцу суррогатным алкоголем

Верхотурский районный суд отклонил ходатайство Надира Мамедова о замене лишения свободы на принудительные работы, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Осужденный был приговорен к 9 годам 5 месяцам отбывания наказания в колонии за торговлю суррогатным алкоголем.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Надир Мамедов в ходатайстве указал, что имеет право на замену наказания, зарекомендовал себя с положительной стороны, заслужил поощрения, взысканий не имеет, к труду и учебе относится добросовестно. Суд прошение не удовлетворил, основанием для отказа стало то, что фигурант не возместил ущерб потерпевшим. Решение было обжаловано в Свердловском областном суде, но его оставили без изменений.

Надир Мамедов был осужден по делу об отравлении 44 человек суррогатным алкоголем в Екатеринбурге в 2021 году, еще 51 человек пострадал. В ходе расследования обнаружили сеть поставщиков, посредников и реализаторов, которые занимались продажей алкоголя. Чкаловский районный суд назначил шестерым виновным сроки лишения свободы в колонии общего режима от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев, еще одной фигурантке — наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, по данным правоохранительных органов в группировку входили Микайыл Назаров, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов, Заур Джаббаров, Надир Мамедов, Армен Аветисян и Артем Чабан. В зависимости от степени участия они были признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух или более лиц»), ст. 171.3 УК РФ («Незаконный оборот спиртосодержащей продукции») и ст. 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Свердловский областной суд в ноябре 2023 года увеличил наказания на срок от 9 до 10 лет заключения, срок Татьяны Васильевой остался без изменений. В марте этого года суд ужесточил наказание продавщице магазина Ольге Бекеновой, которая продала суррогатный алкоголь семейной паре, с полутора до трех лет колонии общего режима.

Анна Капустина

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