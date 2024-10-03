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В Сочи осудили приезжего, обманувшего жителей курорта на 5,8 млн рублей

Хостинский районный суд Сочи вынес обвинительный приговор в отношении жителя Владимирской области. Его судили за мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2021 году подсудимый, представляясь успешным бизнесменом и вводя людей в заблуждение относительно своего финансового и имущественного положения, предлагал им инвестировать деньги в развитие бизнеса. Сочинцам он предлагал вложить деньги в закупку и реализацию оборудования для майнинга криптовалют. Фигурант обещал вкладчикам вернуть деньги с прибылью в короткие сроки, отметили в суде.

Люди передали приезжему от 60 тыс. до 2 млн руб. Общая сумма ущерба составила 5,8 млн руб. Деньги подсудимый потратил по своему усмотрению: рассчитывался с долгами, оплачивал съемную квартиру. В ходе судебного заседания фигурант признал вину. Его признали виновным по нескольким частям ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал о том, что Центральный районный суд курорта вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении 18 эпизодов мошенничества. Граждане потеряли более 60 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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