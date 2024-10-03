В Марий Эл завершают расчистку водохранилища на реке Ошле за 43,8 млн рублей

В Марий Эл до ноября завершат расчистку ложа водохранилища на реке Ошле у деревни Малый Кугунур в Оршанском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

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Работы, которые ведутся с прошлого года, обойдутся в 43,8 млн руб. Это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология».

По словам главы республики, в 2025 году в регионе начнут реализовывать новый проект «Экологическое благополучие», направленный на улучшение состояния водных объектов, укрепление берегов и ремонт гидротехнических сооружений.

Ранее Юрий Зайцев сообщил, что на ремонт дорог в Марий Эл в 2024 году выделено 323 млн руб., из которых 150 млн направлены на работы в Йошкар-Оле.

Анар Зейналов