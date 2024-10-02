На ремонт дорог в Марий Эл в 2024 году выделили 323 млн рублей

В Марий Эл продолжается работа по ремонту дорог во дворах и межквартальных проездах. В 2024 году на эти цели выделено 323 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт дорог в Марий Эл в 2024 году выделили 323 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На ремонт дорог в Марий Эл в 2024 году выделили 323 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из этой суммы 150 млн руб. направили на ремонтные работы в Йошкар-Оле.

Программа включает обновление дворовых проездов, тротуаров и создание дополнительных парковочных мест.

По словам главы региона, вопрос улучшения городской инфраструктуры активно обсуждается с жителями с 2022 года.

Анар Зейналов