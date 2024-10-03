В Казани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В Казани задержали мужчину, который с сентября находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

По данным ведомства, во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о краже в торговом центре на улице Павлюхина. Охранник задержал посетителя с неоплаченным товаром, после чего росгвардейцы составили на мужчину протокол о мелком хищении. При проверке выяснилось, что задержанный находился в розыске за уклонение от исправительных работ после осуждения за неуплату алиментов. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Татарстане задержали 41-летнего гражданина Грузии, проживающего в Казани, за кражу в чебоксарском ломбарде.

Анар Зейналов