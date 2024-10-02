В Татарстане задержали подозреваемого в ограблении ломбарда в Чебоксарах

В Чебоксарах раскрыто ограбление ювелирных украшений из ломбарда. Подозреваемый был задержан в Татарстане, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Чебоксары.

В конце августа в полицию поступило сообщение о краже золотых цепочек из ломбарда на улице Калинина. По данным следствия, посетитель попросил показать ему украшения, после чего схватил их и сбежал.

Подозреваемого задержали спустя месяц в Татарстане. Им оказался 41-летний гражданин Грузии, ранее судимый и проживающий в Казани. В Татарстане он также подозревается в других преступлениях. Задержанный признал свою вину.

Анар Зейналов