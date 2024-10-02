Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане задержали подозреваемого в ограблении ломбарда в Чебоксарах

В Чебоксарах раскрыто ограбление ювелирных украшений из ломбарда. Подозреваемый был задержан в Татарстане, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Чебоксары.

В конце августа в полицию поступило сообщение о краже золотых цепочек из ломбарда на улице Калинина. По данным следствия, посетитель попросил показать ему украшения, после чего схватил их и сбежал.

Подозреваемого задержали спустя месяц в Татарстане. Им оказался 41-летний гражданин Грузии, ранее судимый и проживающий в Казани. В Татарстане он также подозревается в других преступлениях. Задержанный признал свою вину.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...