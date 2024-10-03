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Аэропорт Чебоксар переходит на зимнее расписание

С 27 октября международный аэропорт Чебоксары меняет график полетов на осенне-зимний период. Изменения затронут несколько направлений. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

С конца октября рейс Чебоксары — Москва компании «Аэрофлот» будет вылетать в 18:00. До марта останется три ежедневных рейса в Москву.

Летний график с вылетом в 7 утра и возвращением в Чебоксары вечером возобновится в следующем сезоне.

Кроме того, в зимнем расписании аэропорта сохранятся рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Нижневартовск и Минеральные Воды.

Модернизация аэропорта Чебоксар начнется в 2025 году. Площадь терминала увеличится с 1,5 до 5,5 тыс. кв. м, а пропускная способность — до 700 тыс. пассажиров в год. Сейчас идет проектирование ремонта перрона и рулежной дорожки.

Ранее сообщалось, что в начале следующего года в столице Чувашии откроется пункт пропуска для международных авиарейсов.

Анар Зейналов

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