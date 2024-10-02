В Чебоксарах откроют пункт пропуска для международных рейсов в начале 2025 года
Пункт пропуска для пассажиров и грузов, предназначенный для международных перелетов, планируется открыть в аэропорту Чебоксар в начале 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
В Чебоксарах откроют пункт пропуска для международных рейсов в начале 2025 года
Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева
На встрече с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям полковником Юрием Урвановым обсуждалось обустройство пограничного подразделения. Оно готово к приему международных рейсов и расширению географии полетов.
По словам главы региона, в Чувашии наблюдается рост экономической активности, и в республику приходят крупные компании. Их руководители, сотрудники и гости регулярно посещают регион. В последние годы пассажиропоток значительно увеличился, и иногда билеты сложно купить. В следующем году планируются рейсы в Турцию, и сейчас ведутся активные переговоры.
Оператор аэропорта ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» также активно работает над организацией международных полетов и ищет авиакомпании для их запуска после завершения реконструкции аэровокзала.
Ранее сообщалось, что модернизация аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Чебоксары начнется в 2025 году.