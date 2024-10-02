Пункт пропуска для пассажиров и грузов, предназначенный для международных перелетов, планируется открыть в аэропорту Чебоксар в начале 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах откроют пункт пропуска для международных рейсов в начале 2025 года

Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева В Чебоксарах откроют пункт пропуска для международных рейсов в начале 2025 года

Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева

На встрече с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям полковником Юрием Урвановым обсуждалось обустройство пограничного подразделения. Оно готово к приему международных рейсов и расширению географии полетов.

По словам главы региона, в Чувашии наблюдается рост экономической активности, и в республику приходят крупные компании. Их руководители, сотрудники и гости регулярно посещают регион. В последние годы пассажиропоток значительно увеличился, и иногда билеты сложно купить. В следующем году планируются рейсы в Турцию, и сейчас ведутся активные переговоры.

Оператор аэропорта ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» также активно работает над организацией международных полетов и ищет авиакомпании для их запуска после завершения реконструкции аэровокзала.

Ранее сообщалось, что модернизация аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Чебоксары начнется в 2025 году.

Анар Зейналов