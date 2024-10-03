«Севергрупп» Алексея Мордашова купила Ярославский шинный завод

«Севергрупп» Алексея Мордашова приобрела у S8 Capital ГК «Кордиант», в которую входит Ярославский шинный завод. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ГК «Кордиант» имеет три шинных завода: в Ярославле, Калуге и Омске. По оценке «Ъ», мощность «Кордианта» составляет 15 млн шин в год. Последний год группа компаний находилась в собственности S8 Capital, которая с мая 2023 года скупала российские шинные производства. Теперь бизнес продан «Севергрупп», условия сделки не называются. В сделку, в частности, вошли бренды легковых шин Cordiant, Tunga, Torero, Gislaved, марки грузовых шин Cordiant Professional и Tyrex. Ярославский шинный завод производит шины Cordiant для легковых автомобилей и кроссоверов и грузовые шины Cordiant Professional и TyREX ALLSTEEL.

Эксперты предполагают, что сделка могла обойтись 22-29 млрд руб., а «Кордиант» может в будущем выступить платформой для консолидации шинного бизнеса.

Ярославский шинный завод является крупнейшим по производству шинной продукции. Завод основан в 1932 году и до начала 40-х годов был основным предприятием шинной промышленности СССР. Сегодня на предприятии выпускается 3 млн. шин в год и трудится около 2 тыс. человек.

Алла Чижова