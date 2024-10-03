Пять деревьев обвалились на федеральных трассах в границах Сочи

В ночь на 3 октября дежурные бригады ФКУ «Черноморье» ликвидировали пять упавших деревьев, которые мешали движению транспорта на федеральных дорогах в границах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожные службы убирают обвалившиеся деревья

Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города Дорожные службы убирают обвалившиеся деревья

Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города

В течение суток в Сочи дорожные службы устраняли последствия сильного ветра, который ранее прогнозировали на курорте. К 8:00 движение по всем автодорогам восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

«Ъ-Сочи» писал, что в Лазаревском районе в середине сентября несколько деревьев обвалились из-за непогоды. В эту ночь наибольшее количество осадков зафиксировали в горном кластере.

Мария Удовик