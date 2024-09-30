Во время ДТП в Тюмени погибли водитель и пассажир

В Тюмени в результате ДТП погибли два человека в автомобиле Lada 2112: водитель и пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент произошел 29 сентября около 22:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварителньым данным, 19-летний водитель «Лады» при обгоне не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. В результате аварии он и пассажир с неустановленной личностью скончались на месте происшествия от полученных травм.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в начале прошедшей недели в Тюмени на улице Тульская, 2 автомобиль марки Hyundai сбил шестилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, а водитель не смог вовремя заметить ребенка из-за припаркованного автомобиля.

Ирина Пичурина