Во время ДТП в Тюмени погибли водитель и пассажир
В Тюмени в результате ДТП погибли два человека в автомобиле Lada 2112: водитель и пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Инцидент произошел 29 сентября около 22:00.
Фото: ГИБДД Тюменской области
По предварителньым данным, 19-летний водитель «Лады» при обгоне не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. В результате аварии он и пассажир с неустановленной личностью скончались на месте происшествия от полученных травм.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в начале прошедшей недели в Тюмени на улице Тульская, 2 автомобиль марки Hyundai сбил шестилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода, а водитель не смог вовремя заметить ребенка из-за припаркованного автомобиля.