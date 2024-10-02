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Motorola представила новый сверхпрочный смартфон Moto G75 5G

Компания Motorola анонсировала новый смартфон Moto G75 5G со сверхпрочным корпусом. Устройство поступит в продажу в трех цветах в Европе и на Ближнем Востоке по цене в €299.

Фото: Motorola

Фото: Motorola

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 1000 кд/м2, а также защитой от повреждений с помощью прочного стекла Gorilla Glass 5. В основе устройства восьмиядерный процессор Snapdragon 6 Gen 3 с графическим ускорителем GPU Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ. Емкость слота для карт памяти microSD составляет до 1 ТБ.

Смартфон получил ИИ-функции Magic Eraser, Magic Editor и Photo Unblur. У Moto G75 5G основная камера на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации и сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Емкость аккумулятора — 5000 мА•ч, поддерживается беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Евгений Федуненко

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