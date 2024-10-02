Председатель нижегородского Заксобра подтвердил переход Ивана Носкова на работу в Самару
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил о том, что градоначальник Дзержинска Иван Носков возглавит администрацию Самары. Он поблагодарил чиновника за проделанную в городе работу и пожелал удачи на новом месте. Об этом председатель областного Заксобра написал в своем Telegram-канале.
В мэрии Самары до сих пор не комментируют возможные кадровые перестановки. Действующая глава города Елена Лапушкина находится в отпуске.
В среду, 2 октября, Иван Носков сообщил о своем уходе с поста главы Дзержинска. В тот же день городская дума на внеочередном заседании приняла отставку чиновника.
Иван Носков возглавлял администрацию Дзержинска с ноября 2018 года. До этого он работал в администрации Нижнего Новгорода и Иркутска.