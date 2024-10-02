В центре Екатеринбурга частично ограничено движение из-за пожара в театре

В Екатеринбурге из-за пожара в театре Музкомедии введено частичное ограничение движение в центральной части города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Временные ограничения движения введены для всех видов транспорта на ул. Карла Либкнехта (от проспекта Ленина до ул. Первомайской). По данным Госавтоинспекции, это необходимо с целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД направляют транспорт в объезд. Проехать можно по пр. Ленина — ул. Тургенева или ул. Луначарского. Либо по ул. Бориса Ельцина — ул. Челюскинцев — ул. Свердлова.

Из театра Музкомедии, который находится на ул. Ленина, были спасены шесть человек, еще 105 эвакуировали. По данным МЧС, на площади 15 кв. м на четвертом этаже загорелись вещи. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники. Пламя локализовано.

Полина Хабарова