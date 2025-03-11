За год «Россети Тюмень» обнаружили незаконные подвесы линий связи на 50 тысячах опор ЛЭП

С января по декабрь 2024 года энергетики «Россети Тюмень» выявили около 50 тысяч подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые появились на объектах электросетевого хозяйства без заключения соответствующих договоров. Больше всего незаконных размещений оборудования специалисты обнаружили в Тюменском, Омутинском, Упоровском и Нижнетавдинском районах Тюменской области.



Вес кабеля и его натяжение между опорами линии электропередачи (ЛЭП) — показатели, требующие расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованный подвес ВОЛС нередко приводит к перебоям электроснабжения потребителей, а также угрожает жизни и здоровью самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна сильно затрудняют профилактические и аварийные работы на ЛЭП.

С 17 марта 2025 года энергетики будут демонтировать незаконные подвесы в поселке Новый Тап Юргинского района на улицах 22 Партсъезда, Матросова, Маяковского, Пионерская, Студентов и Чапаева.

Перед демонтажом, как и положено по закону, «Россети Тюмень» направили провайдерам требования ликвидировать выявленные нарушения, однако владельцы телекоммуникаций не сделали этого.

Энергетики готовы к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Тюмень» можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.