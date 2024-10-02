В Екатеринбурге локализовали пожар в театре музкомедии

В Екатеринбурге произошло возгорание в театре Музыкальной комедии, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь удалось локализовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Пожар возник на площади 15 кв. м, загорелись вещи. Пожарные проводят разведку и эвакуируют людей из помещения. К тушению привлекли 12 единиц техники и 36 единиц личного состава.

По информации «Четвертого канала», пожар начался в гримерке. Есть пострадавшие, сотрудники МЧС выводят их на улицу с помощью лестниц. Часть людей находится на крыше здания, к театру прибыла машина скорой помощи.

Анна Капустина