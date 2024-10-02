В Екатеринбурге локализовали пожар в театре музкомедии
В Екатеринбурге произошло возгорание в театре Музыкальной комедии, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь удалось локализовать.
Фото: МЧС России
Пожар возник на площади 15 кв. м, загорелись вещи. Пожарные проводят разведку и эвакуируют людей из помещения. К тушению привлекли 12 единиц техники и 36 единиц личного состава.
По информации «Четвертого канала», пожар начался в гримерке. Есть пострадавшие, сотрудники МЧС выводят их на улицу с помощью лестниц. Часть людей находится на крыше здания, к театру прибыла машина скорой помощи.