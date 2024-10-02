«Сотрудники Центробанка» обманули пожилого сочинца на 2,5 млн рублей

В Сочи телефонные мошенники обманули пожилого мужчину на 2,5 млн руб. Сочинца принудили перевести свои сбережения на «безопасные счета», сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Мошенники, представляясь «сотрудниками Центробанка» и «правоохранительными органами», убедили 65-летнего мужчину в том, что его аккаунт на Госуслугах взломали. Аферисты заявили, что злоумышленники получили доступ к банковским счетам потерпевшего и уже подали заявки на кредиты, пытаясь похитить его деньги.

Пенсионер перевел все свои средства и кредитные деньги на указанные мошенниками «безопасные счета». Однако, как выяснили сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции, эти средства были отправлены 39-летнему жителю Челябинска.

Задержанный мужчина передал свои банковские карты мошенникам за денежное вознаграждение. В отношении соучастника преступной схемы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте задержали курьера мошенников. Злоумышленники представились агентами Центробанка и сотрудниками полиции. Пожилая местная жительница передала аферистам 1,8 млн руб.

Мария Удовик