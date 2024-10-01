Более 110 улиц в Сочи останутся без света 2 октября

В Сочи 112 улицам ограничат подачу электроэнергии. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами и установкой цифровых приборов учета. Свет отключат в 7:00. Неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В среду подачу электроэнергии ограничат для жителей улиц Нарзанная, Медовеевская, Ульянова, Форелевая, Цимлянская, Блинова, Ворошиловградская, Черновицкая, Челябинская. Без света останутся улицы Поселковая, Виноградная, Санаторная, Калужская, Античная.

С ограничениями могут столкнуться жители и постояльцы курорта на переулках Тельмана, Шоссейный, Амбулаторный, Вертолетный, Вишневый, Мясокомбинатовский. Также это может затронуть переулки Хлебозаводской, Молодежный, Сибирский, Южный.

Утром электричество отключат для сел Чвижепсе, Медовеевка, Барановка, Солохаул, Отрадное, Варваровка. До вечера света не будет в поселках Цыпка, Верхнеармянская Хобза, Харциз Первый, Харциз Второй, Советоквадже, Совет-Квадже. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей курорта.

«Ъ-Сочи» также сообщал, что во вторник в Сочи ограничили подачу электричества для 95 улиц города. Временные неудобства произошли из-за ремонтных работ. Подачу ресурса восстановили к 19:00.

Мария Удовик