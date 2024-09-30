В Сочи 95 улиц останутся без света 1 октября

Во вторник, 1 октября, без света останутся жители 95 улиц в Сочи. Неудобства продлятся с 7:00 до 19:00. В это время специалисты будут проводить ремонтные работы на электрооборудовании и устанавливать цифровые приборы учета, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Временные изменения коснутся улиц Форелевая, Краснофлотская, Суздальская, Энергетиков. Улицам Петрозаводская, Табачная, Владимировская, Гомельская, Мурманская, Восстания, Торговая, Высокая ограничат подачу электроэнергии.

С временными неудобствами столкнутся жители переулков Пасечный, Виноградный, Вертолетный, Вишневый. До 19:00 света не будет на переулках Юртовский и Черкесский.

Селам Головинка, Барановка, Агой, Шепси, Солохаул, Отрадное скоро отключат свет. Без электроэнергии останутся гости и жители поселков Новомихайловский, Волконка, Детляжка, Дагомыс. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик