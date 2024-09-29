ХК «Автомобилист» разгромно проиграл «Ак Барсу» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл казанскому «Ак Барсу» в 11 матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:6 (1:3;0:1;1:2). «Ак Барс» прервал победную серию хозяев из четырех матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У «Автомобилиста» шайбы забросили: Максим Денежкин и Степан Хрипунов. За «Ак Барс» отличились: Егор Бабенко, Дмитрий Кателевский, Егор Коршков, Дмитрий Яшкин, Кирилл Семенов, Илья Сафонов.

После 11 игр у «Автомобилиста» 15 очков, он остался на первом месте Восточной конференции КХЛ. У «Ак Барса» 14 очков, команда поднялась на вторую строчку Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» обыграл «Сибирь». Игра проходила в Новосибирске и закончилась со счетом 2:4 (0:0;0:4;2:0).

Следующую игру «Автомобилист» проведет дома: 1 октября сыграет с «Локомотивом» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков