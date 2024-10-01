ФК «Урал» сыграет с «Соколом» в 1/16 финала «Пути регионов» Кубка России

По итогам жеребьевки Fonbet Кубка России футбольный клуб «Урал» сыграет с саратовским «Соколом» в 1/16 финала «Пути регионов». Встреча пройдет в Саратове 15 октября в 19:30 (по московскому времени), сообщили в пресс-службе Кубка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ФК «Сокол» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), втором по силе чемпионате страны, где занимает 13 место. За 12 матчей клуб набрал 15 очков, забил восемь мячей и пропустил 11 голов. В 1/32 финала «Пути регионов» команда обыграла «Орел» из одноименного города со счетом 2:3.

Напомним, «Урал» и «Сокол» уже играли между собой в этом сезоне ФНЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:0.

В 1/32 финала «Пути регионов» «Урал» победил «СКА-Хабаровск» дома со счетом 1:0.

Виталий Красиков