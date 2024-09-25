Футбольный клуб «Урал» победил «СКА-Хабаровск» в 1/32 финала «Пути регионов» Fonbet Кубка России. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:0 (1:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФК «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в 1/32 финала «Пути регионов» Кубка России

Фото: ФК «Урал» ФК «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в 1/32 финала «Пути регионов» Кубка России

Фото: ФК «Урал»

На восьмой минуте счет открыл 21-летний защитник «Урала» Егор Мосин. Он обыграл защитника и точно пробил из-за штрафной в правый угол ворот.

Соперник «Урала» в 1/16 финала «Пути регионов» определится по итогам жеребьевки. Она пройдет 27 сентября.

Напомним, в одиннадцатом туре Мелбет-Первой лиги «Урал» обыграл «Камаз». Игра проходила в Набережных Челнах и закончилась со счетом 0:2 (0:2).

В прошлом году «Урал» дошел до первого этапа 1/2 финала «Пути регионов». Команда проиграла «Ростову» со счетом 1:3 (1:0;0:3).

Виталий Красиков