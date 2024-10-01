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В полпредстве УрФО обсудили участившиеся случаи внебольничной пневмонии

Заместители полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда и Борис Кириллов провели оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ситуация требует повышенного внимания со стороны всех профильных структур. Необходимо тщательно разобраться в причинах роста заболеваемости и принять все необходимые профилактически меры»,— отметил Александр Калиберда и поручил контролировать этот вопрос.

В регионах УрФО наблюдается рост количества заболеваний пневмонией и ОРВИ. По данным на 25 сентября, в Свердловской области за неделю число случаев ОРВИ увеличилось на 16% — до 38 тыс. Из-за высокого уровня заболеваемости школы и детские сады, а также отдельные классы и группы переводят на дистанционный формат обучения. Предприятиям рекомендуют вводить масочный режим. При этом эксперты отмечают, что население недостаточно хорошо охвачено вакцинацией.

Полина Хабарова

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