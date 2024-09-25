«Население не желает более активно идти на вакцинацию»

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) наблюдается рост количества заболеваний пневмонией и ОРВИ. В Свердловской области за неделю число случаев ОРВИ увеличилось на 16% до 38 тыс. Из-за высокого уровня заболеваемости школы и детские сады, а также отдельные классы и группы переводят на дистанционный формат обучения. Предприятиям рекомендуют вводить масочный режим. При этом эксперты отмечают, что население недостаточно хорошо охвачено вакцинацией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано более 38 тыс. случаев ОРВИ, что на 16% больше показателей предыдущей недели, но на 4% меньше среднего многолетнего уровня заболеваемости.

По словам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелики Пономаревой, уровень заболеваемости во всех возрастных группах примерно одинаковый, при этом в общей структуре заболевших большую часть (62%) составляют дети.

«Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. Доминируют в циркуляции риновирусы, аденовирусы, парагриппы, бокавирусы, РС-вирусы, коронавирусы SARS-CoV-2 и сезонные коронавирусы»,— отметила госпожа Пономарева.

Она добавила, что ведомство рекомендовало предприятиям ввести масочный режим во время роста заболеваемости.

В других регионах Уральского федерального округа (УрФО), в частности, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за неделю количество зарегистрированных случаев ОРВИ увеличилось с 5,05 тыс. случаев до 6,404 тыс. случаев (+26,8%). В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре), за прошедшую неделю было зарегистрировано 139,7 тыс. случаев ОРВИ, что выше показателя предыдущей недели на 49,65%, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора. «В связи с заболеваемостью ОРВИ переведены на дистанционные формы обучения восемь групп в шести детских садах, 66 классов в 25 школах»,— уточняется в сообщении.

Заболеваемость пневмониями за прошлую неделю составила 28,3 случая на 100 тыс. населения, что выше среднего многолетнего уровня на 23,5%. Взрослые составляют основную долю заболевших (61,5%).

Анжелика Пономарева добавила, что количество случаев заболеваний пневмонией в Свердловской области достигло допандемийного уровня после «скачка», который наблюдался в период пандемии Covid-19.

«Рост заболеваемости пневмонией наблюдается среди школьников, причиной являются пневмококки, а также микоплазма. Однако здесь все объяснимо: это циклический подъем заболеваемости, который происходит один раз в 4-5 лет, поэтому ничего удивительного в развитии эпидемиологического процесса мы не видим»,— уточнила госпожа Пономарева.

Она добавила, что школьные классы и группы в детских садах переводят на дистанционный режим, если выявляется один случай заболевания пневмонией.

Так, в Свердловской области полностью переведены на дистанционную форму обучения три школы и закрыты три детских сада. Кроме того, переведены на «дистант» 217 классов в 108 школах, из них 28 классов закрыты из-за пневмонии, 183 — из-за ОРВИ. В четырех детских садах региона из-за пневмонии закрыты восемь групп.

Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, всего в городе на дистанционное обучение из-за вспышек пневмонии переведены шесть школ. Так, в Академическом районе школы № 79, 181, 23 (старшая школа) закрыты на карантин до 29 сентября, младшая школа №23 — до 4 октября. В школе №16 карантин продлили до 3 октября, в школе №19 — до 6 октября в связи с растущими случаями заболевания пневмонией. В Октябрьском районе выведена на «дистант» школа № 94 до 3 октября, в ней зарегистрировали пять случаев пневмонии. Кроме того, на карантин закрыты 25 классов в лицее №135, школах №137, 151, 181, гимназии №45 и других школах.

«На карантин до 6 октября закрыт детский сад № 43 (1 корпус на ул. Парина 42а), переведены на "дистант" по одной группе в детских садах №23 и 150, а также еще 22 группы в 11 детсадах Академического и Чкаловского районов. Всего зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией, из них в школах — 130, в садиках — 27»,— прокомментировали в мэрии.

По словам главного внештатного специалиста по медпрофилактике регионального минздрава Александра Харитонова, единственный вирус, против которого есть специфическая профилактика, — вирус гриппа. Во всех остальных случаях необходимо дезинфицировать помещения и прибегать к иным видам профилактики. «В Свердловской области установлен процент охвата населения прививками против гриппа — 65%, это 2,74 млн человек. На сегодня охват составляет около 15%, привито 608 тыс. граждан»,— уточнил господин Харитонов, отметив, что «население не желает более активно идти на вакцинацию».

Он добавил, что с октября в торговых центрах Екатеринбурга откроют пункты бесплатной вакцинации от гриппа. Пункты появятся в торговых центрах «Мега», Veer Mall, «Гринвич», «Дирижабль», «Глобус» и «Парк Хаус». Ведутся переговоры насчет открытия пункта в ТЦ «Академическом». Ожидается, что пункты будут работать по пятницам и субботам до 15 ноября.

Анастасия Таначева