Недельная заболеваемость коронавирусом в Сочи превысила 50 случаев

За прошедшую неделю коронавирусом в Сочи заразились более 50 человек. В целом в Краснодарском крае зарегистрировали свыше 800 новых случаев заболевания, сообщает кубанский оперштаб.

Больше всего новых ковид-пациентов в Краснодаре — более 300. В Новороссийске заболели 75 человек. Третье место по заболеваемости в крае разделили Сочи и Тимашевский район, где выявили свыше 50 случаев. В Кущевском районе 22 новых пациента, в Горячем Ключе и Динском районе — по 17 случаев, в Апшеронском, Староминском и Крымском — по 16.

С 16 по 22 сентября в Краснодарском крае с выздоровлением выписали 737 человек. Скончались двое пациентов.

Неделей ранее заболеваемость в Сочи также составила более 50 случаев. Во всем крае заболели 728 человек. Скончались четыре пациента.

Вячеслав Рыжков