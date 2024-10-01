На муфтия Тюменской области напали с молотком и газовым баллончиком
В Тюменской области напали на председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) региона Зинната Садыкова. Как сообщили в пресс-службе ДУМ, это произошло в рабочем кабинете муфтия.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан. Здоровью главы централизованной религиозной организации ничего не угрожает»,— сказано в сообщении.
В кабинет посетитель, напавший на муфтия Садыкова, вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности Духовного управления. Когда его задержали, он сознался, что шел с намерением «отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области». Отмечается, что баллончик и молоток он принес с собой.
Во время нападения Зиннат Садыков оказал сопротивление и вызвал на помощь сотрудников Духовного управления. На место прибыли медики и оказали ему необходимую помощь.