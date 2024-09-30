В Свердловской области запустили горячую линию по ОРВИ и гриппу

Сегодня, 30 сентября, в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» начала работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, она будет работать до 11 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, специалисты будут консультировать граждан о том, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, расскажут, где можно сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации.

Позвонить на горячую линию можно в будние дни с 9 до 17 часов по телефонам, опубликованным на сайте ведомства. Круглосуточно функционирует Единый консультационный центр по телефону 8 800 555 49 43.

Полина Хабарова