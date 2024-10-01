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«Девятка» в Сочи сбила двух пешеходов и вылетела в кювет

В Сочи в минувший понедельник, 30 сентября, произошло ДТП, в котором пострадал человек. Отечественный автомобиль сбил двух пешеходов и вылетел в кювет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, авария произошла около 1:00 в понедельник. Водитель автомобиля «ВАЗ-21099», 34-летний мужчина, не справился с управлением на грунтовой дороге. Машина сбила двух пешеходов, которые передвигались по левому краю дороги в попутном направлении, после чего вылетела в кювет.

Пострадала 55-летняя женщина, ее госпитализировали. Водителя «девятки» привлекли к ответственности за управление автомобилем без прав.

Всего в понедельник в Краснодарском крае произошло 22 ДТП, в них погиб один человек и пострадали 29. В четырех случаях водители наезжали на пешеходов, причиной шести ДТП стало несоответствие скорости.

Вячеслав Рыжков

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