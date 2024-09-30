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Спрос становится компактнее

В Екатеринбурге сохраняется спрос на квартиры малой площади

В Екатеринбурге наблюдается повышенный интерес к покупке малогабаритного жилья, включая однокомнатные квартиры и студии. Эксперты объясняют это высокой миграцией в столицу Урала из других регионов, в том числе студентов, для которых малогабаритное жилье наиболее доступно. При этом пока что требования к минимальной площади квартир в 28 кв. м в Свердловской области устанавливать не планируют, как это сделали в Москве.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За последние десять лет в регионах РФ спрос на квартиры малой площади – то вырастал, то падал. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель Циан.АналитикиАлексей Попов, в Екатеринбурге сейчас проектируют и продают в среднем более компактные лоты, чем в предыдущие 5-10 лет. «Это одно из следствий высоких цен в столице Свердловской области, сказывается также ее роль как межрегионального центра — в город идет активная миграция из других регионов, в рамках которой многие (в т.ч. студенты или недавние выпускники) сначала покупают лишь небольшую квартиру»,— пояснил господин Попов.

Напомним, что в августе средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Екатеринбурга составила 157,7 тыс. руб. По сравнению с августом прошлого года квартиры стали дороже на 22,3%, сообщили аналитики cервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив. РФ».

По данным господина Попова, средняя площадь студий, предлагаемых к продаже, составляет 26 кв. м. В объеме предложения студии в среднем занимают около 17%. Доля однокомнатных квартир составляет 35% (средняя площадь 40 кв. м), «двушек» — 36% (59 кв. м), «трешек» — 12%. Средняя площадь квартир, предлагаемых к продаже в Екатеринбурге, составляет 48 кв. м. Самые компактные квартиры (чуть более 18 кв. м) находятся в ЖК «9 Космонавтов».

В августе в Москве установили минимальную площадь квартир: для однокомнатной квартиры и студии — 28 кв. м, для двухкомнатной — 44 кв. м. После этого правительство Ленинградской области поддержало просьбу местных застройщиков принять норму, увеличивающую с 2026 года минимальную площадь квартир с 24 до 28 кв. м. Как пояснили в свердловском министерстве строительства и развития инфраструктуры, нормативно-правовыми актами региона не установлены требования к минимальным размерам площади жилых помещений.

При этом в соответствии с приказом Минстроя РФ от 13 мая 2022 года введен в действие свод правил для многоквартирных домов на проектирование новых и реконструируемых зданий. В нем говорится, что внутренние площади квартир (без учета балконов, приквартирных тамбуров и подобных помещений) в зависимости от числа их жилых комнат должны составлять для однокомнатных — не менее 28 кв.м, для двухкомнатных и далее — 44 кв.м. Допускается отклонение от данных значений к числу жилых комнат и площади квартир с учетом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности строительства. Как отметили в свердловском минстрое, данный свод правил входит в перечень документов в области стандартизации и применяется добровольно при проектировании многоквартирных жилых домов по утвержденному приказом Росстандарта в 2020 году техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений.

По словам коммерческого директора «ЛСР. Недвижимость — Урал» Артема Минаева, несмотря на внутреннюю миграцию и студентов, доля студий постепенно сокращается. Если в 2023 году она составляла 20,73%, то сейчас уменьшилась до 16%. Однако неверно считать, что и интерес к этому типу квартир уменьшается: в первую очередь, снижение их доли связано с высоким спросом в предыдущие периоды — покупатели активно приобретают студии, но девелоперы пока не успевают выводить на рынок новые проекты. «Мы видим, что в последние годы интерес к небольшим квартирам только растет, и причин здесь несколько. Во-первых, стоимость: легче накопить на первоначальный взнос и получить посильные ежемесячные платежи на весь срок кредитования. Во-вторых — современные студии по своей функциональности не уступают однокомнатным квартирам, и при правильном зонировании в них с комфортом разместить и кухонную, и гостиную зоны, и спальное место»,— считает Артем Минаев.

По словам директора федеральной компании «Этажи» в Екатеринбурге Александра Бабушкина, средняя площадь покупаемых в Екатеринбурге квартир в августе была на уровне 48,2 кв. м, что немного больше, чем в августе 2023 года, когда она составляла около 47,3 кв. м.

Господин Бабушкин видит в этом влияние госпрограмм поддержки и интерес покупателей к улучшению условий проживания. «Сказывается преобладание семейной ипотеки при покупке первичного жилья с привлечением заемных средств, а также большая доля встречных сделок, когда покупают не первое жилье, а улучшают жилищные условия со стартовым жильем, в качестве которого раньше приобретали студии и однокомнатные квартиры. Если говорить о строящемся жилье, то в нем доля малогабаритного жилья площадью до 25 кв. м остается на уровне 9%»,— рассказал Александр Бабушкин.

Напомним, в начале 2023 года девелоперы Екатеринбурга обсудили перспективы запрета во мнении относительно ввода на законодательном уровне запрета на строительство малогабаритного жилья, так как ранее в свердловском минстрое заявили, что в России не исключалось введение такой нормы.

Ирина Пичурина

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